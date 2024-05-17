Selahattin Demirtaş ilk açıklamasında tehdit etti! 'Çıktığımda yüzleşeceğiz'

Demirtaş, hakkındaki hapis cezasına ilişkin T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını cevapladı.

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla aralarında Yasin Börü'nün de olduğu 46 kişinin ölümüne sebep olan Demirtaş, "barış" yanlısı olduğunu iddia edip, "Kürt" vatandaşları kışkırtacak ifadeler kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin demokratik siyasette mücadele etmelerini ve bu yolla güçlenmelerini, dağa çıkıp silah almalarından daha tehlikeli görüyor. Çünkü savaşarak Kürtleri yok edebileceğine inanıyor ama siyaseten baş etmenin mümkün olmadığını düşünüyor. Devlete kalsa hepimizin dağa çıkıp silah almamızı, bizimle savaşıp bizi öldürmeyi tercih eder" diyen Demirtaş, sözlerinin devamında ise tehditler savurdu.

'Çıktığımda yüzleşeceğiz'

Selahattin Demirtaş, şunları söyledi:

Dışarıda olsam yanımda iki cümle kurmaya cüret edemeyecek tipler, nasılsa cezaevinden cevap veremem diye arkamdan atılmadık iftirayı, edilmedik hakareti bırakmadılar. Çıktığımda hepsiyle yüzleşeceğiz elbette ancak halkımız bilmeli ki bizi bunca yıl içeride tutup ağır cezalar verilebilmiş olunmasının bir nedeni de bu siyaset tüccarlarıdır. Günü geldiğinde, bütün bu siyaset tüccarı keneleri halkımızın yakasından silkeleyip atacağımızdan herkes emin olsun.

ÖNE ÇIKAN VİDEO