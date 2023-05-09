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Gündem Selahattin Demirtaş böyle mi salınacak? Meral Akşener'den boş edebiyat
Gündem

Selahattin Demirtaş böyle mi salınacak? Meral Akşener'den boş edebiyat

Yeniakit Publisher
2023-05-09 16:16:00 - 2023-05-09 16:25:41
Selahattin Demirtaş böyle mi salınacak? Meral Akşener'den boş edebiyat

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı salacağını vadeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahiplenen Meral Akşener, "Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz, yargı serbest kalacak, bağımsız olacak." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da konuştu.

Akşener, "Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz, yargı serbest kalacak, bağımsız olacak." şeklinde boş edebiyatlar yaptı.

Demirtaş böyle mi salınacak?

Akşener'in 14 Mayıs seçimlerinde sahiplenip destek verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin terörden tutuklu eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı salıvereceğini vadediyor.

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Yorumlar

Bal

Allah korusun. Sana ve senin gibilere yol açılırsa "bağımsız" sadece vatan haini olanlar olacak. Cenab-ı Allah senin ve senin gibi iki değil bin yüzlü olanlardan korusun, ey Pensilvanya d.l. ...

Orhan

Sen hangi yüzün ilen giresuna geldin. Osman aganin kemikleri sızlar. Sen serefin yok terbiyen hic yok.
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