Selahattin Demirtaş böyle mi salınacak? Meral Akşener'den boş edebiyat
Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı salacağını vadeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahiplenen Meral Akşener, "Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz, yargı serbest kalacak, bağımsız olacak." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da konuştu.
Akşener, "Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz, yargı serbest kalacak, bağımsız olacak." şeklinde boş edebiyatlar yaptı.
Demirtaş böyle mi salınacak?
Akşener'in 14 Mayıs seçimlerinde sahiplenip destek verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin terörden tutuklu eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı salıvereceğini vadediyor.
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