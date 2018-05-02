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Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, bir gazeteye yazdığı yazıda muhalefeti çok sert şekilde eleştirdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:09
Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...

Cumhurbaşkanı adaylığı resmen açıklanmayan Demirtaş, 24 Haziran'a sayılı günler kala Cumhuriyet Gazetesi'ne bir köşe yazısı yazdı.

Muhalefetin aday belirleme sürecindeki yaklaşımını çok sert ifadelerle eleştiren Demirtaş, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

'İNANDIRICILIK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR'

AK Part, blokunun manipülatif müdahalelerine kapalı tutmak amacıyla olabildiğince gizli yürütülen bu görüşmeler, halkın tartışmalara katılımını da engellemiş oluyor. Tam demokrasi şiarıyla yola çıkanlar, daha aday belirleme aşamasında halkın katılımının önünü açmazlarsa, inandırıcılık sorunu ile karşı karşıya kalacaklardır.

'AKIL EDEMİYORLAR'

Adaylık meselesinde Abdullah Gül ile doğrudan görüşenler kimlerdir, kaç kez görüştüler, bilmiyorum. Ya da Meral Akşener ile veya ismi geçen diğer adaylarla kaç defa görüşüldü, ne konuşuldu? Bilinmiyor. Gelin görün ki, bu isimlerle sabah akşam görüşenler, bir defa bile demokrasi mücadelesi yürüten güçlerle adaylık konusunda bir araya gelmeyi akıl edemiyorlar.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:09
  1. Selahattin Demirtaş
  2. abdullah gül

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