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Gündem

Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı davadan tahliye edildi

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni çıkan yargı paketi çerçevesinde, 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye olduğu belirtildi.

2019-10-31 21:17:00 - 2019-10-31 23:10:27
Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı davadan tahliye edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni çıkan yargı paketi çerçevesinde, 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye oldu. Ancak Demirtaş'ın başka dosyada tutukluluk hali devam etmesi nedeniyle ceza evinden çıkamayacağı belirtildi.

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı davadan tahliye edildi. Demirtaş, Ankara'daki bir başka dosyadan tutuklu olduğu için ceza evinden çıkamayacak.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmiş, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Kararı onamıştı.

Yeni yargı paketi sonrası tahliye edildi

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan yeni yargı paketi ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinden İbrahim Ayral'ın haberine göreSelahattin Demirtaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca infazın durdurulmasına hükmetti. Demirtaş, Ankara'daki bir başka dosyadan tutuklu olduğu için ceza evinden çıkamayacak.

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Yorumlar

Karasakal vedat

Hic cikamaz hapisten teror sevici selo onu sazi da kurtaramiyacak sahibi (usa) da kurtaramiyacak
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Ovalı

Allah aşkına bu katili birakmayin. 53 kişinin katili. Bunun ölümü inşallah çok zor olacak. Yasının ölümü ondan sorulacak ahirette ,burda değil.
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