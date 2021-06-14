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Yaşam Sel, yıldırım, dolu...! Meteorolojiden kritik uyarı
Yaşam

Sel, yıldırım, dolu...! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere çok sayıda kentimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ani sel, su baskını ve dolu yağışlarına neden olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 10:37:00 -
Sel, yıldırım, dolu...! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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