  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Sel ve taşkınlara son' dedi, afiş astığı yerler göle döndü! İzmirli perişan
Gündem

'Sel ve taşkınlara son' dedi, afiş astığı yerler göle döndü! İzmirli perişan

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de vatandaşa su temin etmeyip 'Ormanda Su Arayan Kadın' adlı dans ile alay eder gibi farkındalık oluşturmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bir skandala daha imza attı. Soyer'in 'Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son' afişleri astığı İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerini ise su bastığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 19:46:00 -
'Sel ve taşkınlara son' dedi, afiş astığı yerler göle döndü! İzmirli perişan

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İzmir'de bugün öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Buca ve Karabağlar ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; rögarların taşması nedeniyle cadde ve sokaklardaki yol üzerindeki bazı iş yerleri sular altında kalırken trafikte de aksamalar meydana geldi. Araçların göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Soyer afiş asmıştı

İzmir'de yaşanan su baskınları, akıllara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in alt geçitlere astığı afişler geldi.

Soyer, şehirde bulunan geçitlere "Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son" afişleri asmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23