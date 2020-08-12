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Dünya

Sel, treni raydan çıkardı

İskoçya'nın Stonehaven kasabasında bir yolcu treni raydan çıkarak kaza yaptı. Kazanın sel nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:26:00 -
Sel, treni raydan çıkardı

İskoçya'nın Aberdeen şehri Stonehaven kasabasın bir yolcu treni sel nedeniyle raydan çıktı.

İskoç yetkililerin açıklamasına göre yerel saatine göre 9.43'te gerçekleşen olayda kaza sonrası trende dumanlar yükseldiği belirtildi.

Olay yerine biri hava olmak üzere 30 civarında ambulans gönderildi. 

Kazada bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken henüz bu bilgi doğrulanmadı.

Yaşanan kazanın çok büyük olduğunu vurgulayan İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, "Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, korkarım ki yaralı sayısı ciddi boyutlarda" açıklaması yaptı.

 

Kazayla ilgili konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise kazanın ciddi boyutta olduğunu belirterek "Aklım kazazedelerde, ayrıca olay yerine intikal eden acil servis ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgede gece boyunca yağan şiddetli yağışlar sonrası sel yaşandığı belirtilirken kazanın sel nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

 

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