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Sel sularına kapılan ineği kurtarmak için seferber oldular

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde vatandaşlar, sel sularına kapılan ve boğulmak üzere olan ineği kurtarmak için seferber oldu.

11 Eylül 2018 Salı 15:06
Sel sularına kapılan ineği kurtarmak için seferber oldular

Sivas'ın Samankaya köyünde etkili olan şiddetli sağanağın ardından sel oluştu. Köydeki boş dere yatağını aniden dolduran sel suları, Halil Kıyvat'a ait ineği yaklaşık 11 kilometre sürükledi. İneğin sel sularına kapıldığını gören vatandaşlar da dere kenarından hayvanla birlikte ilerledi.

Köylüler ineğin Kanak Boğazı Barajı yakınlarında dere yatağında çamura saplanması üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Beline bağladığı iple dereye giren bir kişi, ipin bir ucunu çamura saplanan ineğe bağladı. Köylüler, diğer ucu traktöre bağlanan hayvanı dereden çıkarttı.

Kurtarılan inek, sahibi Kıyvat'a teslim edildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:06
  1. Sivas
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  3. sel suları
  4. sel sularına kapılan inek
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  6. ineği kurtarmak için seferber oldular
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