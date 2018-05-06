Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sele kapılan Hikmet Coşkun, Ercan Kurt tarafından kurtarıldı.06 Mayıs 2018 Pazar 15:45
Birecik ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu.
SEL SULARININ ARASINDAN KURTARDI
Saha Mahallesi'nde 12 yaşındaki Hikmet Coşkun sel sularına kapıldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda Ercan Kurt isimli vatandaş, sel sularına kapılan çocuğu fark ederek kurtarmayı başardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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