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Dünya Sel suları Derna'yı böyle vurdu
Dünya

Sel suları Derna'yı böyle vurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-15 22:48:00 -

Libya'da şiddetli yağışlar nedeniyle barajların çökmesi sonucu oluşan selin Derna kentini vurduğu anlar ortaya çıktı.

Libya'nın doğusunda geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar ve 2 barajın çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketi Derna kentinde büyük yıkıma neden oldu. Bölgedeki barajın çökmesi sonucu şehrin sular altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sel sularının saniyeler içinde hızla ilerlediği ve nehre dönüşen sokaktaki onlarca aracı sürüklediği görülüyor.

"Cesetleri toplu mezarlara gömmeyin"

Binlerce can kaybının yaşandığı ülkede bulunan cansız bedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı. Birleşmiş Milletler raporuna göre şu ana kadar en az bin kişi toplu mezarlara defnedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve birçok uluslararası yardım kuruluşu ise Libyalı yetkililere cesetleri toplu olarak gömmemeleri çağrısında bulundu. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin kayıt altında tutulduğu mezarlıklara defnedilmesi gerektiği ifade edildi.

Yüzlerce cesedin denize sürüklendiği Derna'da ayrıca enkaz altında kalan birçok kişi olduğu tahmin ediliyor. İş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte uluslararası sivil toplum kuruluşları da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ancak altyapının çökmesi, yolların kapalı olması, elektriğe, suya ve yakıta erişimin olmaması nedeniyle yardım çalışmaları yavaş ilerliyor.

Libya Kızılayı tarafından dün yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derna kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu belirtilmişti.

Felaketin ardından Libya
Felaketin ardından Libya

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