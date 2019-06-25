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Sel sonrası yaralar sarılıyor

Geçtiğimiz günlerde Korkuteli ilçe merkezi ve mahallelerde meydana gelen taşkınların ardından yaralar sarılıyor.

25 Haziran 2019 Salı 10:13
Sel sonrası yaralar sarılıyor

Geçtiğimiz günlerde Korkuteli ilçe merkezi ve mahallelerde meydana gelen taşkınların ardından yaralar sarılıyor. Korkuteli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede ova ve yayla köylerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.


Geçtiğimiz on beş gün boyunca ilçe merkezinde ve mahallerde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele ve taşkınlara neden oldu. Ova ve yayla mahallerde bazı tarım alanları ve ekili dikili arazi sular altında kaldı. Korkuteli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ulucak, Beğiş, Avdan, Kozağacı, Duraliler, Yazır, Yukarıkaraman, Esenyurt, Bayat Mahallelerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtti. Yetkililer, ova mahallelerde bulunan karpuz tarlalarının kurtarılabilir durumda olduğunu, ancak seraların birçoğunda selden dolayı hastalık meydana gelebileceğini söyleyerek hasar tespit çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:13
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