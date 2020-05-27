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Aktüel

Sel gitti izleri kaldı

Geçtiğimiz günlerde Erzurum ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası sele dönüşen Oltu çayı köprüleri, yıktı ekili alanları sel suları bastı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:19:39 -
Sel gitti izleri kaldı

Geçtiğimiz günlerde Erzurum ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası sele dönüşen Oltu çayı köprüleri, yıktı ekili alanları sel suları bastı.


Sel sularının çekilmesinin ardından zararlar ortaya çıktı. Oltu Dutlu köyü Beden Mahallesi, Olur Yeşil bağlar mahallesinde ekili alanlar ve seralar zarar görürken Olur Ormanağzı köyünde merkez mahallenin köprüsü yıkıldı köyün içme suyu hattı zarar gördü. Ormanağzı köyü sakinleri içme suyu hattını ve merkez mahalle köprülerinin bir an önce yapılmasını istediler.

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