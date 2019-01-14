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Sel geldi fiyatlar arttı

Aşırı yağışlar sonucu Çukurova ve Amik ovasında yüz binlerce dönüm tarım arazisininsular altında kalmasıyla birlikte ürünlerin fiyatları büyük oranda arttı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:44
Sel geldi fiyatlar arttı

Hatay ve Adana´ya son günlerde mevsim normallerinin üzerinde yağmur yağması nedeniyle Çukurova ve Amik ovasında yüz binlerce dönüm tarım arazisini su bastı. Tarla ve bahçeler adeta göle dönerken, ürünlerin fiyatları arttı. Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2. Başkanı Mahsun Doğan, hale gelen sebze ve meyvelerin yüzde 50 oranda düştüğünü söyledi. Doğan, “Ispanağın kilosu 1,20 TL´yken 4,50 TL´ye kadar çıktı. Şu an halde ıspanak bulmak bile çok zor. Şu an ürün bulunması aşırı sıkıntı” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:44
  1. Hatay
  2. Adana
  3. Çukurova
  4. Amik ovası
  5. tarım arazisi
  6. Esnaf Odası 2. Başkanı Mahsun Doğan

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  • birisibirisi1 sa önce
    bir kılıf aranıyordu o da sel oldu. ıspanak tamam ya diğerleri kaç aydır neden yüksek.ithlatın yolunu açar düşürürsünüz. her zamanki gibi.şimdiden yüksekse seçimden sonra allah bize yardım etsin.

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