Sel geldi fiyatlar arttı

Hatay ve Adana´ya son günlerde mevsim normallerinin üzerinde yağmur yağması nedeniyle Çukurova ve Amik ovasında yüz binlerce dönüm tarım arazisini su bastı. Tarla ve bahçeler adeta göle dönerken, ürünlerin fiyatları arttı. Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2. Başkanı Mahsun Doğan, hale gelen sebze ve meyvelerin yüzde 50 oranda düştüğünü söyledi. Doğan, “Ispanağın kilosu 1,20 TL´yken 4,50 TL´ye kadar çıktı. Şu an halde ıspanak bulmak bile çok zor. Şu an ürün bulunması aşırı sıkıntı” dedi.