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Sel felaketinin yaşandığı Rize'de ölü sayısı yükseldi

Sel felaketinin yaşandığı Rize'de afetten yaralı olarak kurtarılan bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. 82 yaşındaki kadının da hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 07:44:00 - 2020-07-14 07:46:47
Sel felaketinin yaşandığı Rize'de ölü sayısı yükseldi

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Duran kalbi çalıştırılmıştı

Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tüysüz'ün dün gece geç saatlerde yaralı olarak çıkarıldığı Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını hatırlattı.

Yaralıya hastanede her türlü müdahalenin yapıldığına belirten Tepe, "Olay yerinde kalbi durmuş ve ekiplerimizi ilk müdahalenin ardından kalbini çalıştırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaralı olarak hastaneye getirilen 82 yaşındaki teyzemiz hayatını kaybetti." dedi.

Cansız bedeni toprak altından çıkarılmıştı

Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlatmış, ekipler Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkarmıştı.

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