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Sel felaketinden kurtulan işçiler dehşet anlarını anlattı!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaldıkları çadırları sel sularına kapılmasıyla barınaklarını kaybeden ve jandarma ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan mevsimlik tarım işçileri, yaşadıkları panik ve korku dolu anlattı. İşçiler, aniden gelen selle herkesin büyük bir panik yaşayarak kaçmaya çalıştığını söyledi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:49
Sel felaketinden kurtulan işçiler dehşet anlarını anlattı!

İlçeye bağlı Evkaf Mahallesi’nde kurulan kampta yaşayan 600’e yakın tarım işçisi, ilçede yaşanan afette Erikçe Deresi’nin taşması sonucu çadırları sele kapıldı. Sel sularının bastırmasıyla büyük korku ve panik yaşayan işçiler. kamp alanını terk ederek yüksek yerlere çıkıp, yardımın gelmesini bekledi. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Barınaklarını kaybeden ve jandarma ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan mevsimlik tarım işçileri Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Spor Salonu’na yerleştirildi. Geceyi burada geçiren tarım işçilerine Kızılay tarafında da sıcak yemek ve battaniye yardımında bulunuldu.

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Adıyaman’dan fındık toplamak için ilçeye gelen Faik Gözek, aniden gelen selle herkesin büyük bir panik yaşayarak kaçmaya çalıştığını söyledi. Gözek, "Sabah saatleri şiddetli yağış başladı. Fındık hasadını bırakıp kamp alanına geldik. Güvenlikçi arkadaşlar sel uyarısı yaptı. Aniden dere taştı ne olduğunu anlamadık. Taşan dere suları kamp alanında kadar ulaştı. Büyük bir panik yaşadık. Panikle herkes kaçmaya başladı. Herkes çadır kampını bırakarak çoluk çocuğunu alarak yüksek yerlere kaçtık" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 11:49
  1. Adıyaman
  2. Ordu
  3. Sel felaketi
  4. fındık işçileri
  5. dehşet anlarını anlattılar
  6. selden kurtulan işçiler
  7. yağışlar

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