Şekur ve Ahra’dan sonra 3. kez okuruyla buluşacak

Adem Şahin

Üniformalı ve eli silahlı resmi çetelerin kara planlarıyla doğan 28 Şubat’ı ve Türklerin Almanya macerasını, kendisine has üslubu ile romanlaştırıp anlatan Hamdi Geçer, bu yıl bitmeden üçüncü kitabını severleriyle buluşturacak.

2016 yılında Şekur’u ve 2017 yılında Ahra’yı yazan Geçer, 2018 yılında ilk baskısını yapacağı üçüncü kitabıyla modern Tük edebiyatının en verimli yazarları arasında yer alacak. Yazdığı kitaplarda gerçek hayattan net kesitler sunan ve ‘hakiki hayatları’ anlatan Geçer, “Bir roman yazarı eğer bu unsurları kullanmıyorsa toplumun ortak değerlerini okuyucuya yansıtmalıdır. Eğer böyle olursa, kitap okuyucu tarafından anlaşılır bulunacak ve hüsnü kabul görecektir. Zira kitabın sevilmesi hatta çok kolay ve akıcı okunur olması buna bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında, eğer okuyucu kitabın bir karesinde kendini bulur “İşte bu, benim” derse, o zaman kitap daha okunur ve sevilir bulunacaktır. Hatta okuyucu kitabı büyük bir iştahla okurken, hiç bitmesin isteyecektir” diyor.

Daha lise yıllarında ‘Ölmek İçin Yaşamak’ adlı romanını yazdığını ifade eden Geçer, hayatının bir kesitini şöyle anlatıyor, “Tabi bahsettiğim zaman 70’li yıllar. O yıllarda, yazmak için ne böyle kolaylık, nede yazmış olduğunuz kitabı bastırma imkanınız vardı. Mesela ben ilk kitabımı el yazısıyla ve dolma kalemle yazmıştım. Düşünün, o yıllarda tükenmez kalem bile yok. Dolayısıyla sizlerin de tahmin edebileceği gibi kitabı bastırma imkanım olmadı. Ama vazgeçmedim. Çünkü okumak ve yazmak benim için bir hayat tarzıydı. Ben sevindiğimde de sıkıldığında da yazar veya okurum. Okumak beni rahatlatırken, yazmak deşarj eder. Yazarken, sanki yazdığımı yaşarım, roman kahramanlarıyla konuşurum, onlarla dertleşirim. O yüzden yazarken bazen gülümser, bazen ağlarım. Çok şükür bu çalışmalarım meyvesini verdi. İlk Romanım 2016 yılında, ikinci romanım 2017 yılında yayınlandı. Çıra yayınlarından sevgili kardeşim Hasan Güler’in de gayret ve çalışmaları neticesinde okuyucusu ile buluşmuş oldu. Üçüncü romanım da bitmiş durumda. Allah nasip ederse 2018 yılı içinde okuyucularımla buluşturmak istiyorum.”