Sekülerlerin hayatında rezillik diz boyu! Yaşar İpek'ten iğrenç itiraf

Magazin dünyasının birbirinden ahlaksız rezillikleri her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Yaşadıkları ahlaksızlıkları uluorta meydana döken ve gençlere kötü örnek olan sekülerlerin rezaletlerine bir yenisi daha eklendi.

Seren Serengil ile evliyken 'aldatma' iddialarıyla gündeme gelen Yaşar İpek, yaşadığı gayrimeşru olayı itiraf ederken kokuşmuş mahallenin rezilliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Uyku ilacı verdi, uyanmadım"



Geçtiğimiz yıl Seren Serengil'le olaylı bir şekilde boşanan Yaşar İpek, "Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı?" sorususuna, "Ben karıştırmadım ama benimkini karıştırdılar. Gece uyurken parmağımı alıp okutup şifremi açarak telefonumu karıştırdı. Sanırım uyku ilacı verdi, uyanmadım" yanıtını verdi.

İpek'in bu sözlerle kimi kast ettiği bilinmezken; bu itiraf, sekülerlerin hayatında nihaksız birliktelikler, uyku ilacı içirmeler, gizli telefon karıştırmalar gibi birçok rezilliğin yaşandığını da gösterdi.

Öte yandan adı 'aldatma' olaylarına karışan Yaşar İpek, "İlişkilerimin hepsinde çok sadıktım. Hiç aldatmadım. Akıllı kadın beni elinde tutar. Beni çok irdelemeyen, kurcalamayan. İyi bir partnerim. Hayatı paylaşmayı seviyorum. İlişkide kadını huzursuz etmem" ifadelerini kullandı.