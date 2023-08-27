Seküler Sol tayfanın çok sevdiği Rumlar cami bastı!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Limasol kentinde yer alan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece saatlerinde molotofkokteyli saldırısı düzenlendi. Ülkenin basın yayın organlarında yer alan bazı haberlerde isaldırı öncesi caminin duvarlarına sprey boyayla "Immigrants' Islam not welcome" (Göçmenlerin İslam'ı hoş karşılanmıyor) diye yazıldı.

CAMİYE MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI

GKRY'nin Limasol kentinde İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece saatlerinde bir kişinin molotofkokteyli attığı; caminin kapısının ve duvarının zarar gördüğü belirtildi.

RUM POLİSİ SALDIRGANLARI ARIYOR

TAK, güvenlik kameralarına yansıyan saldırı üzerine Rum polisinin saldırgan veya saldırganları yakalamak üzere çalışma başlattığını açıkladı.

SALDIRI ÖNCESİ DUVARLARA YAZI YAZILDI

Ülkede yayımlanan bazı haberlere göre saldırı öncesi caminin duvarlarına sprey boyayla "Immigrants' Islam not welcome" (Göçmenlerin İslam'ı hoş karşılanmıyor) diye yazıldı.

EVKAF GENEL MÜDÜRÜ'NDEN KINAMA

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, çirkin saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Saldırı sırasında Müslümanların orada ibadet için bulunmaması büyük bir şans olup yaşanan feci olayda can kaybı olmaması sevindiricidir. Henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce tarihi camimize ve dini değerlerimize yapılan bu saldırı kabul edilebilir değildir. Yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor ve Rum yetkilileri saldırganları bir an önce yakalayarak gereken cezayı vermeleri için göreve davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

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