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Gündem Seküler kafanın çocuk istismarı! 4 yaşındaki kıza rakı içirip sosyal medyada paylaştı!
Gündem

Seküler kafanın çocuk istismarı! 4 yaşındaki kıza rakı içirip sosyal medyada paylaştı!

4 yaşındaki bir kız çocuğuna rakı içirten ve bunu sosyal medyadan paylaşan kadın büyük tepki topladı. İnstagram hesabında kendini gazeteci ve bir TV çalışanı olarak tanıtan J.T'nin bu paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 17:28:00 - 2022-01-11 17:32:19
Seküler kafanın çocuk istismarı! 4 yaşındaki kıza rakı içirip sosyal medyada paylaştı!

J.T isimli bir kadın, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kucağında 4 yaşındaki kız çocuğuna rakı içirme anlarını paylaştı.

Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde kızın yakınları olduğu tahmin edilen diğer kadınlar, "içme içme", "dur dur verme" şeklinde cılız bir tepki gösteriyor.

J.T isimli kadın ise kucağındaki kızın rakı içmesine engel olmayıp sırıtıyor ve sonunda 'Nasıl beğendin mi?' diye soruyor.

İnstagram hesabında kendini gazeteci ve bir TV çalışanı olarak tanıtan J.T'nin bu paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları, yapılanların bir tür "çocuk istismarı" olduğuna dikkat çekerek başta Aile Bakanlığı olmak üzere ilgili yetkililerin harekete geçmesi çağrısında bulundu ve gereken cezanın verilmesini istedi. (İLKHA)

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