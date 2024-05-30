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Gündem Seküler kadının numarası elinde patladı
Gündem

Seküler kadının numarası elinde patladı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 14:14:00 -
Seküler kadının numarası elinde patladı

Kuşadası'nda, bir erkekle tartışıyor gibi yapan genç kadın, karayoluna çıkarak seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Sonrası tam komedi...

Cep telefonuna kaydedilen olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde yaşandı. Objektiflere yansıyan görüntülere göre, ayağında ayakkabı bile olmayan bir kadın bir erkekle yol kenarında tartışıyor.

Bir süre sonra kadın dikkatlice karayoluna koşarak akan trafikte bir otomobile yaklaşıp kendisine çarpmış gibi yere atıp, yol kenarına kadar yuvarlandı.

Kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor.

Objektiflere yansıyan görüntülerde, kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırıldı.

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