  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’in yaptığı açık bir hukuk ihlali Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı! ABD ataşesi önünde el pençe duran İP’liden hazımsızlık Yavaş hani yememiş, yedirmemişti? 15. soruşturma ihaleye fesattan ‘Hırsız’ın mesajı kavga çıkardı Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu? "Veri ekonomisi" gerçeği gün yüzüne çıktı CHP'nin spor kulübü kılıflı haraç sistemi deşifre oldu! MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı: Türk milliyetçilerinin doğrulup kendine gelişidir Kahramanmaraş'taki okul saldırısından çok kötü haber... Ölü sayısı yükseldi Plastik zehirdir, cam hayattır!
Gündem Galatasaray Adası önlerinde gemi arızalandı! İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Gündem

Galatasaray Adası önlerinde gemi arızalandı! İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul Boğazı’nda Galatasaray Adası önlerinde Panama bayraklı kuru yük gemisi arızalandı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Boğaz, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Panama bayraklı kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri sevk edildi.

Zaltron isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildi
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildi

Yerel

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildi

İstanbul Boğazı'nda panik! Gemi karaya oturdu
İstanbul Boğazı'nda panik! Gemi karaya oturdu

Gündem

İstanbul Boğazı'nda panik! Gemi karaya oturdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23