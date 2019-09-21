Sektöründe öncülüğü kimseye kaptırmayacak

Sabancı Topluluğu, çimento sektöründe öncü ve örnek olmayı sürdürmeyi amaçlıyor. Sektörde 50. yılını geride bırakan topluluk, çevreci adımlarıyla da dikkat çekiyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem veren Sabancı Holding, 2030 hedeflerine odaklanmış durumda. Holdingin çimento sektöründe 50 yılı tamamlaması dolayısıyla kutlu mesajı yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sürdürülebilirliğin ve kaynakların sorumlu kullanımının önemine vurgu yaptı.

Mesajında “Çimentoda yarım asrı devirdik. Bu sektördeki tecrübemiz, birikimimiz, yetkin insan kaynağımız ve güçlü bayi ağımız ile ülkemiz ekonomisine katkı yaparken; dünya pazarlarında da rekabet ediyoruz” ifadelerini kullanan Sabancı, şunları kaydetti: “Topluluk olarak faaliyetlerimizde finansal başarının yanı sıra en önemli önceliğimizi sürdürülebilirlik ve kaynakların sorumlu kullanımı olarak görüyoruz; alternatif yakıt kullanımını önemsiyoruz. Sadece bugüne dek 1 milyon tonun üzerinde atığı geri dönüştürerek hedeflerimizin önüne geçtik. İstanbul başta olmak üzere fabrikalarımızın bulunduğu illerdeki atık sorununa da çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. 2030 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda bu alanda çalışmalarımıza devam ediyor, ülke ekonomisine değer oluşturmaya odaklanıyoruz. Bunu elde ettiğimiz unvanlar ve ödüller de ortaya koyuyor. Yakın zamanda Akçansa Büyükçekmece Çimento Fabrikası Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sürdürülebilirlik Belgesi’ni Uluslararası Beton Konseyi’nden Türkiye’de alan ilk çimento üretim tesisi oldu.”