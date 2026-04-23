Sektörün kalbi Kıbrıs’ta attı! TEMSA’dan stratejik toplantı!

Türkiye otomotiv ana sanayinin önde gelen oyuncularından TEMSA, Üst Yapı Üreticileri Toplantısı’nda sektör temsilcileriyle buluştu. Kıbrıs’ta gerçekleşen etkinlikte 29 farklı üst yapı firmasından toplam 56 temsilci ve Fuso Canter yetkili satıcıları katıldı. Katılımcılar, mevcut iş ortaklıklarını güçlendirmenin yanı sıra geleceğe dönük gelişme alanlarını değerlendirme fırsatı buldu. Program boyunca TEMSA-bayi-üst yapı ekseninde iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak çalışma süreçleri değerlendirildi.

Sahadan gelen veriler, ürün geliştirme süreçlerinde etkin rol oynuyor

Etkinlik kapsamında Fuso Canter ve eCanter ürün ailesinin kullanım alanları detaylı şekilde paylaşıldı. Üst yapı uygulamalarına yönelik ürün kabiliyetleri, teknik uyumluluklar ve geliştirme fırsatları sektör temsilcileriyle birlikte masaya yatırıldı. Toplantılarda ayrıca sektördeki dönüşüm süreci, müşteri beklentileri ve rekabet dinamikleri ele alınırken, sahadan gelen geri bildirimler paylaşılarak ürün geliştirme süreçlerine yönelik somut veriler oluşturuldu.

Sürdürülebilir mobilite odağında çevreci teknolojisiyle öne çıkan eCanter özelinde ise elektrikli araçların üst yapı uygulamalarındaki güncel gelişmeler ve potansiyel kullanım alanları gündeme alındı. Kamu kullanımına yönelik üst yapı çözümleri ve iş birliği modelleri de etkinliğin diğer önemli başlıkları arasında yer aldı.

Fuso Canter: Geleceğin taşımacılık çözümleri

Operasyonel süreçlerde fark yaratan özellikleriyle dikkat çeken Fuso Canter, geniş ürün yelpazesiyle sektöre özel çözümler sunuyor. Fuso Canter’in ürün gamı, taşıma kapasitelerine ve enerji ihtiyaçlarına göre çeşitleniyor. Dizel motorlu modeller, 7,5 ton ve 8,5 ton segmentlerinde kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Elektrikli eCanter ise 4,25 ton, 6 ton, 7,5 ton ve 8,5 tonluk alternatifleriyle özellikle şehir içi taşımacılıkta sürdürülebilir ve verimli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Farklı üst yapı uygulamalarına esnek uyum

Fuso Canter, yüksek manevra kabiliyeti sayesinde dar sokaklarda dahi kolay kullanım imkanı sunarken; ergonomik sürücü kabini, körüklü koltuk yapısı ve modern iç tasarımıyla konforu artırıyor. Dayanıklı ve delikli şasi yapısı ile farklı üst yapı uygulamalarına hızlı ve esnek uyum sağlayabiliyor, düşük boş ağırlığı sayesinde ise daha yüksek yük taşıma kapasitesine imkan tanıyor. Yakıt ekonomisi ile işletme maliyetlerini optimize eden Fuso Canter, aynı zamanda ABA6 (Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi) gibi gelişmiş teknolojileriyle sürücü ve çevre güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Yeni nesil eCanter ise çevreci teknolojisi ve modern tasarımıyla dikkat çekerken, tüm Fuso Canter ailesi üstün güvenlik ve yüksek verimlilik standartlarını kullanıcılarıyla buluşturuyor.