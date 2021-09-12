Sektörün çatı kuluşu! Türkçimento 63. Genel Kurulu Ankara’da yapıldı

Genel Kurula sektörün yüzde 94’ünü temsil eden çimento üreticileri katıldı. Genel kurul toplantısının açılışında konuşan TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “Projelerimiz ile hem sektörümüzü destekleyecek hem de koyacağımız vizyonla üyelerimizin gelişimine öncülük edeceğiz. Ülkemizin kuruluşundan bu yana sürdürdüğümüz milli beraberlik anlayışıyla, ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğiz” mesajını verdi. Genel Kurul Toplantısı sırasında TürkÇimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, önceki Başkan Tamer Saka’ya TürkÇimento’ya ve sektöre yaptığı katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi verdi.