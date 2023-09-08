Sektörü Cihangir Solcularına terk edince böyle oluyor! O dizide DHKP-C propagandası!

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Dilek Taşı” bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Başrolde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizi 12 Eylül'ü konu alıyor. Dizinin ilk bölümünde ise sol örgütlerin propagandası yapıldı.

Senaristliğini Can Sinan’ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez’in üstlendiği Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi.

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU

Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor. 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa’nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilen kızı Cemre’yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Güçlü prodüksiyonu ile çok konuşulacak olan dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI’NDA DHKP-C PROPAGANDASI

Dizinin ilk bölümünde patronunu öldürdüğü iddiasıyla hapse atılan Mustafa’yı sağcı mahkumlar öldürmeye çalışırken solcu mahkumlar ise Mustafa’yı korumaya başladı. Dizide yapılan sol örgüt güzellemesi izleyicilerden tepki çekti.

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Cezaevinde Mustafa’ya sahip çıkan isim ise terör mahkumu Yılmaz Güney oldu…