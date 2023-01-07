Sektörden pozitif ayrışmaya devam edeceğiz

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2022 değerlendirmelerini ve 2023 öngörülerini paylaştı. Salgının etkilerinin atlatılmaya başlanmasıyla 2022’ye iyimser beklentilerle girildiğini anlatan Uyan, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enflasyonun tarihi yüksek seviyelere çıktığını söyledi.

Başarılı grafik

Uyan, yeni dönemin birçok ülkede normalleşme ajandaları bozulmuş olan politika yapıcılarını zorlu ve keskin kararlar almaya ittiğini vurguladı. Türkiye’nin ise küresel enerji, emtia ve gıda krizleri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretse de istihdam ile büyümede pozitif ayrıştığının altını çizdi. Bankacılık sektöründe ise 10 ayda aktiflerin yüzde 46, kredilerin yüzde 42 ve mevduatın yüzde 58 büyüdüğünü aktaran Uyan, şu bilgileri verdi: “Türk bankacılık sektöründe makroekonomik belirsizliklere rağmen anlamlı bir büyüme yaşandığını söyleyebiliriz. Sektör, 2022’de makroekonomik koşulların getirdiği kredide artan talep; azalan fonlama maliyetleri ve enflasyona endeksli menkul kıymet getirilerinin baş etken olduğu yüksek kârlılık büyümelerine tanıklık etti. Tabii bu durum aktif kârlığına olumlu yansıdı. 2022’nin ilk aylarında yüzde 1 seviyelerinde olan ortalama aktif kârlığı ekim itibarıyla yüzde 3.5 seviyesine yükseldi.”

Uyan, geçen yıl yabancı para cinsi mevduat büyümesinin negatif düzeyde kaldığına işaret ederek, “Bunda kur korumalı ve dönüşüm destekli mevduat ürünleri önemli rol oynuyor” dedi.

TL’ye yönelim arttı

Uyan, gerek tasarruf sahiplerinin bu ürünlere olan ilgisiyle gerekse bankacılık sektörünün destekleyici aksiyonlarıyla müşterilerin yerli para cinsinden yatırım araçlarına yöneldiklerine dikkat çeken Uyan, şöyle devam etti: “Küresel ölçekte belirsizliklerin ve makroekonomik risklerin öne çıktığı bir yılı yaşamamıza rağmen katılım finans sektörü istikrarlı büyümesine 2022’de de devam etti. Sektörde geçen yılın 10 ayında toplanan fon büyüklüğü yüzde 63 ve kullandırılan fonlar yüzde 58 yükseldi. Aynı dönemde TL cinsi mevduat ve toplanan fonlardaki büyüme bankacılık sektöründe yüzde 108 iken katılım finansta yüzde 141 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca katılım finansı büyütecek yeni enstrümanlar var. Yakın zamanda dijital katılım bankası lisansları verildi. 3 yeni dijital katılım finans kuruluşu daha geliyor. Yeni katılım finans kuruluşlarının rekabeti olumlu yönde artıracağını ve sektörü büyüteceğini öngörüyoruz.”

Jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklerin 2023’ün makroekonomik öncü göstergelerini büyük oranda belirleyeceğini savunan Uyan, “Bu yıl küresel ekonomide büyümenin yüzde 2-3 bandında gerçekleşerek potansiyeline yakınsayacağını öngörmekteyiz. Küresel bankacılık sektörü açısından ise görece daha düşük kredi büyümesi ve daha yüksek kâr payı marjları görmeyi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Uyan, Türk bankacılık sektörünün dinamiklerinin bir miktar farklı işlediğini belirtti. Geçen yılın ilk yarısında bankaların fonlara nispeten ucuz erişimi, yüksek kredi büyümesi ve enflasyona endeksli menkul kıymetlerin getirileriyle nominal anlamda sektörde yüksek kârlılık rakamlarına ulaşıldığını anlattı.

Uyan, “Kredi talebinde bir yavaşlama beklemiyoruz ancak bu yıl 2022’yle aynı oranda kâr elde edilmesi de pek mümkün görünmüyor. Geçen yıl elde edilen kârlılığın başat faktörlerinden biri olan menkul kıymet getirilerinin de yeni senede düşeceğini göz önünde bulundurursak aktif kârlılığında bir daralma ya da sınırlı bir büyüme beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Uyan, geçen yılın ikinci yarısında bozulan dış ticaret dengesi ve cari dengenin, küresel enerji ve emtia fiyatlarının normale dönmesiyle 2023’te iyileşmesini beklediklerini de dile getirdi.

Mentorluk imkânı

Ufuk Uyan, Kuveyt Türk’ün geçen yılın 9 ayında istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasındaki ilk sırada bulunan yerlerini koruduklarını belirtti. Yıl sonunda toplanan fon büyüklüğü büyümelerini yüzde 50-60 seviyelerine getirmiş olmayı hedeflediklerini aktaran Uyan, “TL cinsi fonların etkisi devam edecek. TL cinsi fon büyüklüğünde yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Yabancı para cinsi fonlarda ise kur etkisinden dolayı bir büyüme göreceğiz ama TL’yle kıyaslandığında bu büyüme sınırlı olacak” diye konuştu. Uyan, geçen yıl katılım finans alanında hayata geçirdikleri yeni ürünleri ve hizmetleri de sıraladı.

Tarım odaklı girişimlere yaptıkları çağrıya değinen Uyan, şu açıklamaları yaptı: “Tarım bankacılığı alanında faaliyet gösteren girişimlere yeni müşteri edinme, finansmana kolay ulaşım, yatırım ağlarına erişim, kurumsal iş birliği ve mentorluk imkânları sunacağız. Çağrı kapsamında, girişimlerin tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, yüksek tarım teknolojileri, tarım odaklı dijital pazaryeri, akıllı tarım uygulamaları gibi tarım bankacılığı alanlarına hitap etmesi gerekiyor. Girişimlerin bu alanlardaki hizmetlerini ve ürünlerini dijital araçlar kullanarak oluşturması önem arz ediyor.”

Çıta yükseltildi

Uyan, 2025 yılına giderken 10 milyon müşteriye ulaşmak istediklerini; bu hedef doğrultusunda iş modellerini sürekli geliştirdiklerini kaydetti.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için insan kaynağına yatırımın öneminden söz eden Uyan, “Ekonomik belirsizliklerin 2023’te devam etmesi beklense de sektörün istihdam sağlama anlamında kötü bir yıl geçireceğini düşünmüyoruz. Kuveyt Türk olarak biz de gerekli gördüğümüz alanlarda istihdama katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Uyan, Eylül 2022 itibarıyla toplam bankacılık sektörü aktiflerindeki paylarının yüzde 2.8 düzeyinde bulunduğunu hatırlattı. “Sektörden pozitif ayrışan büyüme performansımızı koruyarak 2023’ü yüzde 3’e daha yakın bir pazar payıyla tamamlamayı hedefliyoruz” diye ekledi.