Sektör derin nefes aldı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV ve KDV indirimlerini hayata geçirilmesiyle otomotiv sektörünün adeta uçurumun kenarından alındığını açıkladı.

Sektöre dönük düzenlemelerle ilgili değerlendirmede bulunan Şahsuvaroğlu, “ÖTV matrahlarının yükseltilmesi de hem yeni araç satışının desteklenmesini, hem de yerli üretilen araçların daha ulaşılabilir olmasına imkân tanımıştır. Ayrıca şubat ayında BDDK tarafından açıklanan düzenleme neticesinde taşıt kredilerindeki en uzun vade 48 aydan 60 aya, kredilendirme limiti ise 100 bin liradan 120 bin liraya yükseltilmiştir. Sektörün tüm paydaşlarının taleplerini dinleyerek hayata geçirdiği hızlı önlemler, hem ekonomimizde hem de sektörümüzde beklenenden daha kısa sürede olumlu sonuç alınmasını sağlayacağına inancımız tamdır” dedi.

Kurumsal kullanılmış araç ticaretinin önündeki büyük engellerden biri olan kdv oranı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı çalışmaya da değinen Şahsuvaroğlu, “Böylece ticari araçların üzerindeki sorun çözülmüştür. Bunun KDV oranı ile çıkış yapılabilme sorunu çözülmesini bekliyorduk, bu müjdeyi de aldık” diye konuştu.

“Sabırsızlıkla bekliyoruz”

Şahsuvaroğlu, yerli otomobille ilgili çalışmalar konusunda ise şu değerlendirmede bulundu: “Hepimizi heyecanlandıran ve cumhurbaşkanlığı himayesinde oluşturulan “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu”, tarafından yerli otomobil markasının hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bağlamda otomotiv yetkili satıcıları derneği ve Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış otomotiv perakendecileri olarak, üzerimize düşecek bütün görevleri bugünden üstlenmeye talip olduğumuzu, hazır olduğumuzu ve gereken her desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Yeni otomotiv teknolojileri ve Avrupa Birliği regülasyonları ile de uyumlu bir vergi sistemini oluşturmak için OYDER olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız.”