Sekizinci nesil BMW iDrive tanıtıldı

Yeni nesil BMW iDrive ilk olarak BMW’nin teknoloji amiral gemisi BMW iX ve BMW i4 modelleriyle birlikte sunulacak.

Benzersiz bir deneyim

İlk kez 20 yıl önce otomotiv sektöründe radikal bir fikir olarak bilgi eğlence sistemini dönüştüren BMW iDrive, şimdi sekizinci nesliyle kullanıcıya özel, ileri derecede akıllı ve sezgisel bir etkileşim vadediyor. Merkezinde BMW İşletim Sistemi 8’in yer aldığı yeni nesil BMW iDrive, sürüş bilgileri, ekranlar, kontroller ve sürücü arasında adeta simbiyotik bir bağlantı kuruyor. Geçen yıl BMW iX modeliyle birlikte ön gösterimi yapılan Yeni BMW iDrive, sürücü ve otomobil arasındaki etkileşimi, dijital ve analog dünyalar arasındaki sınırların ortadan kalktığı benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Yeni nesil bilgi eğlence sisteminin entegre olduğu BMW Kavisli Ekran, 12,3 inçlik bilgi ekranı ile 14,9 inçlik kontrol ekranını bir araya getiriyor.

Yenilenen Land Rover Discovery Türkiye'de

Öte yandan Land Rover’ın premium SUV’u Yeni Discovery, güçlü ve verimli 2.0 litrelik benzinli motoru ile 1.370.267 TL’den başlayan fiyatlarla onlinesatis.landrover.com.tr adresinden satışa sunulmaya başlandı. Yeni Discovery’nin 300 BG güç ve 400 Nm’lik tork sunan dört silindirli Ingenium motoru, performans ve verimliğiyle ön plana çıkıyor.