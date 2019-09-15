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Şekil verdiği ağaçları sanata dönüştürerek müzede sergiliyor

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de turizmci Dursun Ali İnan tarafından ilginç taşlar ve ağaç köklerinden yapılan hayvan figürleri ile tarihi eserlerin yer aldığı ‘Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi’ bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

15 Eylül 2019 Pazar 09:51
Şekil verdiği ağaçları sanata dönüştürerek müzede sergiliyor

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de turizmci Dursun Ali İnan tarafından ilginç taşlar ve ağaç köklerinden yapılan hayvan figürleri ile tarihi eserlerin yer aldığı ‘Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi’ bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.


Müzede bölgenin kültür yaşantısını yansıtan eserlerin yanı eski radyolar, telefonlar, plaklar, fotoğraf makinaları gibi onlarca farklı eserler bulunuyor.


Yaklaşık 30 yıl önce ağaç köklerine şekil vererek başladığı hobisinizamanla geliştirerek sanata dönüştüren turizmci Dursun Ali İnan yaptıklarını müzede bir araya getirerek hem kendi eserlerini hem de uzun yıllar biriktirdiği tarihi eserleri açılan müzede sergiledi.


Uzungöl’de 3 bin 750 metrekarelik alanda 3 bölüm olarak açılan müzede turizmci Dursun Ali İnan’ın yaklaşık 30yıldır topladığı 2 bin 300kadar tarihi eserle, ağaç köklerinden yaptığı hayvan figürleri ve dekoratif eşyalar izleyenler tarafından ilgiyle karşılanıyor.


Dursun Ali İnan’ın kızı Müze Müdürü Aysel İnan müzenin üç bölümden oluştuğunu ifade ederek, “Yaklaşık 30 yıl önce büyük babamın evini çığ götürdü. O dönemlerorada uzun süre vakit geçirdiler.Dolayısıyla babamın ilgisini ağaç kökleri çekti veonları alarak otele getirdi.Babam bir süre sonra ağaç köklerine şekil vererek bu uğraş ı zamanla hobiye dönüştü.Sel suları, rüzgarın yıktığıağaç köklerini toplayıp değerlendirerek sanata dönüştürerek bunları zamanla sergilemeye karar verdi.Babam aslında yaklaşık 20 yıldır ahşabın yanında başka ürünler olmak üzerefolklorik, kültürel değeri olan ürünlerde biriktiriyordu. Bunların hepsini bir araya getirip 3 bölümden oluşan güzel bir müzeye dönüştürdük. Birincikatta Uzungöl’de yaşam ürünler var. Babamın yaptığı el sanatları bir bölümde sergileniyor. Burası da bir kültür evi şeklinde.Daha önce Uzungöl’ün ilk sivil mimarisinin özgün örneği olarak şuan da ziyarete açılmış durumda.Tepkiler çok tatmin edici ve memnun edici oldu. Beklediğimiz ilgiyi gördük daha çok insana ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:51
  1. sanat
  2. sergi
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