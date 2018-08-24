Şekil değiştiren polis hırsızı enseledi

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde 22 Ağustos günü meydana gelmişti. İddiaya göre Fatma Zop, Atatürk Caddesi üzerindeki Abidin Dino Parkı'na gelerek banka oturup dinlenmek istemiş, çantasını da banka koymuştu. Genç kız telefonla konuşurken yanına gelen bir çocuk para isteyip rahatsız edince banktan kalkıp çantasını unutarak gitmişti.

Telefon görüşmesi bitince de çantasını unuttuğunu fark edip tekrar banka geldiğinde çantasını bulamamıştı. Zop, polise başvurunca polis güvenlik kamerasını inceleyerek, genç kızın çantasını bulup vermişti. Ancak genç kızın çantasından 30 lirası ve banka kartları alınmıştı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasını inceleyerek şahsın Ali S. olduğunu belirledi.

POLİS KILIK DEĞİŞTİRDİ

Polis daha sonra şahsın çocuklarıyla aynı bölgede dilendiğini tespit etti. Polis Abidi Dino Parkı etrafında sabah saatlerinden itibaren önlem aldı. Polis dikkat çekmemek için de pamuk şekeri, simit, çekirdek, oyuncak satıcısı, ayakkabı boyacısı kılığına girdi. Polis bu kılıkla bir süre park ve etrafını, Çakmak Caddesini, Atatürk Caddesini gözlemeye başladı.

Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında, çantayı çalan şahıs park etrafına geldi. Çocuğuyla birlikte gelip yine çocuğunu özellikle kızların yanına göndererek para isteyen zanlı polis tarafından yakalandı. Zanlı polise hırsızlık yapmadığını söyledi. Polis bunun üzerine çantayı alırken ortaya çıkan güvenlik kamerasını izletti. Zanlı görüntüye izleyince şahsın kendisi olmadığını ağabeyi olduğunu söyledi.

Polis hemen ağabeyini de yakaladı. Yapılan karşılaştırmada hırsızın ilk yakalanan Ali S. olduğu tespit edildi. Zanlının ifadesinde çantayı çalmadığını bankta bulduğunu belirterek, "Zaten içinde de 30 lira vardı. 30 lira nedir ki para mı? Onu da alıp çantayı ben attım" dediği öğrenildi.

Zanlı işlemlerinin tamamlanıp adliyeye sevk edilmesi için polis merkezine teslim edildi.