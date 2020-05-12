Sekidika adım adım Konyaspor'a
Galatasaray'ın devre arasında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattı ve yeni sezonda düşünmediği Sekidika'ya Konyaspor'un talip olduğu belirtildi.
Nijeryalı oyuncunun en ciddi talibi ise Konyaspor.
Konyaspor'dan kanca
Daha önce 23 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılılar ile temasa geçen İç Anadolu ekibinin transferde ısrarcı olduğu bildirildi. Yeşil-Beyazlılar'ın hedefi hem Cim Bom ile hem de genç futbolcu ile şimdiden el sıkışmak. Aslan ise Sekidika için en doğru kararı vermek adına aceleci davranmıyor.