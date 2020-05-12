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Spor

Sekidika adım adım Konyaspor'a

Galatasaray'ın devre arasında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattı ve yeni sezonda düşünmediği Sekidika'ya Konyaspor'un talip olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:53:00 -
Sekidika adım adım Konyaspor'a

Nijeryalı oyuncunun en ciddi talibi ise Konyaspor.

Konyaspor'dan kanca

Daha önce 23 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılılar ile temasa geçen İç Anadolu ekibinin transferde ısrarcı olduğu bildirildi. Yeşil-Beyazlılar'ın hedefi hem Cim Bom ile hem de genç futbolcu ile şimdiden el sıkışmak. Aslan ise Sekidika için en doğru kararı vermek adına aceleci davranmıyor.

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