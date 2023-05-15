Şekib Avdagiç'ten seçimlerle ilgili açıklama

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

14 Mayıs'taki en büyük kazanımın, milletin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. Düsturumuz; daima milli üretim, daima özgür ticaret, daima daha çok ihracat ve istihdam ile daima güçlü Türkiye’dir. Şimdi seçim sonrasını, öncü Türkiye hedeflerimiz için tahkimatın başlangıç noktası yapmak amacıyla hep birlikte işimize koyulacağız."