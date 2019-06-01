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Şekersiz baklava nasıl yapılır? Şekersiz baklava tarifi

Ramazan bayramında yapılan şekerli baklavalar sağlığınıza zarar mı veriyor? Peki şekersiz baklava yapmanın alternatifi var mıdır? Özellikle şeker hastaları şekersiz baklava tarifi nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak eder. İşte sizler için şekersiz baklava tarifi yazımızda...

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:43
Şekersiz baklava nasıl yapılır? Şekersiz baklava tarifi

Ramazan bayramında yapılan şekerli baklavalar sağlığınıza zarar mı veriyor? Peki şekersiz baklava yapmanın alternatifi var mıdır? Özellikle şeker hastaları şekersiz baklava tarifi nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak eder. İşte sizler için şekersiz baklava tarifi yazımızda...

Malzemeler:

-2 çay bardağı tam tahıllı un
-1 adet yumurta
-3 yemek kaşığı zeytinyağı
-3 yemek kaşığı süt
-2 yemek kaşığı yoğurt
-1/2 tatlı kaşığı tuz
-1 paket kabartma tozu
-1-2 damla limon suyu
-2 yemek kaşığı nişasta

İçi için:

-8 adet ceviz içi(tam ceviz)
-3 yemek kaşığı bal
-2.5 çay bardağı su

Şekersiz baklava nasıl yapılır?

Birinci adım: Unu bir derin bir kaba alın ve içerisine 1 yumurta, 2 kaşık yoğurt, 3 kaşık süt ve 2 kaşık zeytinyağı ekleyin.

İkinci adım: Kabartma tozunun üzerine 1-2 damla limon suyu ekleyerek hamura ilave edin.Son olarak tuzu da ekleyip yoğurun.

Üçüncü adım: Hamurumuzu tatlı kaşığı yardımı ile porsiyonlayarak 20 eşit parçaya bölüp top haline getiriyoruz.

Dördüncü adım: Hamurlarımızı nişasta yardımıyla çay tabağı büyüklügünde açıp üst üste 5 tane olacak şekilde 4 kümeye ayırıyoruz. Bu dört küme baklavamızın katlarını oluşturacak.

Beşinci adım: Üst üste koyduğumuz 5 parçayı 20 cm çapında olacak şekilde açıyoruz. Elimizde 4 kat yufka oluyor. 1 kat yufka 1 kat ceviz olacak şekilde yağlı kağıt koyduğumuz tepsimize alıyoruz.

Altıncı adım: Baklava deseninde kesiyoruz. Üzerini 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlıyoruz. 170 derecede 45 dakika pişiriyoruz.

Yedinci adım: Şerbeti için 2.5 çay bardağı ılık suya 3 yemek kaşığı balı ekleyerek bal eriyene kadar iyice karıştırın. Baklavanız piştikten 5 dakika sonra soğuk şerbetle ıslatın.

Sekizinci adım: Şerbetini çeken şekersiz baklavınızı servis edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:43
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