Şekerpare tarifi | Şekerpare nasıl yapılır malzemeleri
Kolay şekerpare tarifi | Geleneksel lezzetlerden olan şekerpare kimi zaman bayram sofralarında kimi zaman davet menülerinde yer bulur. Leziz ve ağızda dağılan bir tatlı hazırlamak isteyenler ‘Şekerpare nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Şekerpare için hangi malzemeler gerekli? 6 kişilik şekerpare tarifi
Ağızda dağılan, lezzetiyle sizi saracak bir şekerpare tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, şekerpare nasıl yapılır?
Şekerpare nasıl yapılır malzemeleri
Malzemeler:
- 125 gram margarin ya da tereyağı
- 2 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı irmik
- 3 su bardağı un
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı hindistan cevizi
- 1 su bardağı pudra şekeri
Üzeri için:
- 20 adet fındık
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- 3-4 damla limon
Şekerpare tarifi | Şekerpare nasıl yapılır?
Şekerpareyi yapmaya şerbetiyle başlamalısınız.
Su ve şekeri ocağa alın kaynamaya bırakın.
Şerbet kıvam alınca limonu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.
Hamur malzemelerin hepsini bir yoğurma kabının içine alın.
Hamuru güzelce yoğurun.
Yoğurduğunuz hamuru 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
Ardından bir tepsiye yağlı kağıt serin.
Hamurdan parçalar koparın ve yuvarlaklar yapın.
Her bir şekerparenin üzerine bir adet bütün fındık yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında şekerpareler kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan şekerparelerin üzerine şerbeti gezdirin.
Tatlı şerbeti iyice çektikten sonra ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.