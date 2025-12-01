Şekerli tehlike: Fruktoz bağışıklık hücrelerini aşırı uyarıp iltihap riskini artırıyor

Viyana Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümü'nden Profesör Ina Bergheim liderliğindeki bir ekip, fruktoz tüketiminin bağışıklık sistemi üzerinde şaşırtıcı bir etkisini keşfetti. Araştırmaya göre, kanda bulunan önemli bağışıklık hücreleri olan monositler, fruktoz alımından sonra bakteri toksinlerine karşı normalden daha şiddetli tepki veriyor.

İki ayrı çalışmayla yapılan araştırmada, sağlıklI yetişkinlere fruktoz ve glikozla tatlandırılmış içecekler verildi. Fruktoz alan gruptaki katılımcıların monosit hücrelerinde, bakteri toksinlerini algılayan "Toll-benzeri reseptör 2" seviyelerinin arttığı gözlemlendi.

İLTİHAP SİNYALLERİ ARTIYOR

Bu artışın, vücudun bakteriyel toksinlere karşı daha duyarlı hale gelmesine ve koruyucu bir savunma yerine zararlı bir iltihap tepkisinin tetiklenmesine yol açtığı görüldü. Araştırmacılar, fruktoz alımı sonrasında interlökin-6 ve tümör nekroz faktörü-alfa gibi iltihap artırıcı sinyal moleküllerinin salınımının da yükseldiğini belirledi.

ŞEKERLİ İÇECEKLERE DİKKAT

Araştırmacılar, özellikle şekerli içecekler ve tatlılarda bulunan fruktozun uzun vadeli tüketiminin, tip 2 diyabet veya karaciğer yağlanması gibi metabolik sorunları olan kişilerde bağışıklık fonksiyonunu ve enfeksiyon riskini nasıl etkileyebileceğinin incelenmesi gerektiğini vurguladı.