Şekere, iltihaba, kalp, damar ve kemik sağlığına dut yaprağı! | Dutun faydaları nelerdir? İbrahim Saraçoğlu

Dut meyvesinin ağacının yaprağı geçmişten günümüze kadar alternatif tıpta sağlık için kullanılmıştır. Dut yaprağının insan sağlığına sayısız faydası bulunmaktadır. Özellikle son dönemlerde de geleneksel tıbbın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Dut yaprağını sağlık için kullanmak isteyen kişiler bu yüzden bu bitkinin faydaları hakkında geniş çaplı araştırma yapmaktadır.

Dut yaprağı, dut ağacından toplanıp kurutulduktan sonra kullanılan, şifalı bitkilerden biridir. Dut meyvesi kişiler tarafından sevilerek tüketilirken dut ağacının yaprakları da kurutularak sağlık için tüketilmektedir. Bu şifalı bitki hakkında uzmanlar da kişilere kullanım için öneri vermektedir. Dut yaprağı İbrahim Saraçoğlu tarafında da tüketilmesi önerilen bitkiler arasında yer alır. İşte dut yaprağı yararları hakkında bilinmesi gereken detaylar.

Yapılan araştırmalara göre dut yaprağından elde edilen özütün fil hastalığına karşı şifalı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca diş ağrılarına karşı gargara yapılarak kullanıldığında ağrıları giderici özelliğe sahiptir. Dut yaprağı çayının bir önemli özelliği de rahatlatıcı etkiye sahip olmasıdır. Zihnin ve bedenin gevşemesinde yardımcıdır.

Dut yaprağı zayıflatır mı?

Bitki çaylarının hastalıklara ve cilde sağladığı faydaların yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olduğu bilinmektedir. Dut yaprağının da çay olarak tüketilmesi zayıflamada yardımcı bir takviye olabilir. Dut yaprağı çayı metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar ve yağların yakılmasında etkilidir. Dut yaprağı çayından fayda görmek için yemeklerden önce bir bardak içmeniz kilo verme döneminizde etkili olacaktır.

Dut yaprağının faydaları hakkında?

Dut meyvesinin ateş düşürmedeki rolü herkes tarafından bilinir. Aynı özelliği dut yaprağında da bulunmaktadır. Dut yaprağı kalp sağlığını olumlu yönde etkileyen maddeler barındıran bir yapraktır. Kalp hastalıkları için alıç yaprağı ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Bronşit, boğaz hastalıkları ve kuru öksürük gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanımı mevcuttur. Aynı zamanda idrar söktürücüdür ve özellikle beyaz dutun yapraklarından elde edilen çayın kan şekerini düzenleyici özelliği vardır.

Dut yaprağı ile hazırlanan çay egzama tedavisinde de kullanılır. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde günde 3 bardak dut yaprağı çayı içilmesi tavsiye edilir. Günde 2 bardak dut yaprağı çayı içmek vücuda zindelik ve direnç sağlar.

Yapılan araştırmalara göre dut yaprağından elde edilen özütün fil hastalığına karşı şifalı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca diş ağrılarına karşı gargara yapılarak kullanıldığında ağrıları giderici özelliğe sahiptir. Dut yaprağı çayının bir önemli özelliği de rahatlatıcı etkiye sahip olmasıdır. Zihnin ve bedenin gevşemesinde yardımcıdır.

Dut yaprağı çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler: 2 yemek kaşığı kurutulmuş dut yaprağı, 1 litre su

Dut Yaprağı Çayı Hazırlanışı: 1 litre kaynamış olan suyun içerisinde 2 yemek kaşığı kurutulmuş dut yaprağı konulur. Bu şekilde yaklaşık 2 saat demlenmeye bırakılır.

Demleme işlemi bittikten sonra çayınızı süzün ve gün içerisinde bu çayı aralıklarla içerek tüketin. Özellikle yemeklerden önce içildiğinde fayda sağlamaktadır.