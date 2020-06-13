Şekerbank'tan "Güvenli Turizm Sertifikası" almak isteyen esnaf ve işletmelere indirim

İSTANBUL (A) - Şekerbank, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin hijyen standartlarını tescillemek üzere verilen "Güvenli Turizm Sertifikası" için kampanya başlattı.



Şekerbank açıklamasına göre, banka, normalleşme döneminde faaliyetlerine yeniden başlayan kafe, restoran, lokanta ve hazır yemek firmalarına destek olmayı sürdürüyor.



Banka, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında yetkilendirdiği denetleme firmalarından RoyalCert ile iş birliğine giderek, yeme - içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin "Güvenli Turizm Sertifikası"na indirimli sahip olmalarına imkan sağlıyor.





- Sertifikaya ücretsiz sahip olma imkanı





Açıklamaya göre, Şekerbank anlaşma kapsamında başlattığı kampanya ile Güvenli Turizm Sertifikası’nı müşterisi olan esnaf ve işletmelere yüzde 20 indirimli sunarken, sertifika bedelini Şeker Bonus Business ile gerçekleştiren ve yıl sonuna kadar her ay 500 TL’lik harcama yapanlara da 320 TL bonus hediye edecek. Böylece işletme büyüklüğüne göre fiyatı değişen sertifika bedeli, 400 metrekareye kadar olan işletmeler için Şekerbank tarafından ücretsiz sunulacak.



Güvenli Turizm Sertifikası ile ilgili bilgi almak isteyen esnaf ve işletme sahipleri, RoyalCert bünyesindeki "0850 5321419" numaralı Güvenli Turizm Hattı’nı arayabilecek. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli olacak.





- "Esnaf ve işletmelerimizin müşterilerine gönül rahatlığıyla hizmet vermelerini istedik"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, konuya ilişkin şunları kaydetti:



"Koronavirüs salgını sonrası normalleşme dönemi ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ yeme-içme sektöründe hem işletmelerin sürdürülebilirliği hem de rekabeti açısından önemli araçlardan biri oldu. İşletmeler müşterilerinin hijyen ve koronavirüse karşı güvenlik beklentilerini karşılamak üzere bu sertifikaya sahip olmak istiyor.

Biz de kafe ve restoranların normalleşme dönemine destek olmak üzere çok yeni sunduğumuz kampanyamıza ek olarak, misafirlerine gönül rahatlığıyla hizmet vermek isteyen esnaf ve işletmelerimizin bu süreçte de yanlarında olmak istedik. Tedbirleri elden bırakmadan, pandemi sürecinin hasarsız atlatılabilmesi için her zaman ve her koşulda müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

