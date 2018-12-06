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Şeker vücuttan nasıl atılır?

İnsan vücuduna en çok zarar veren etmenlerden biri şekerdir. Özellikle obezite hastalığının başlıca sebeplerindendir. Peki vücuttan şekeri atmanın yolları nelerdir? İşte yanıtı…

06 Aralık 2018 Perşembe 21:12
Şeker vücuttan nasıl atılır?

Dünya çapında genel olarak kabul görmüş kanıların başında şekerin zararları geliyor. Özellikle uzmanlar tarafından bu konu üzerinde yapılmış araştırmalar bu iddiaları sonuna kadar doğruluyor. Özellikle obezite salgını ve birçok kronik hastalıkların arkasında yatan bu maddenin bağımlılık yaptığı da kanıtlanmıştır. Şeker bir biyolojik bağımlılıktır. Özellikle kanser, kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların altında yatan nedenlerden biri de şekerdir. Bu yazımızda şekeri vücuttan atmanın yollarını anlattık.

ŞEKERİ VÜCUTTAN ATMANIN YOLLARI

Şeker bağımlılığını azaltarak bırakmak oldukça zordur. Bu sebepten dolayı bağımlı olan kişiler tek seferde tamamen bırakmaları daha önemlidir.

Özellikle şekeri bıraktıktan sonra tatlı ihtiyacını bireyler bal gibi besinlerden çok rahat bir şekilde temin edebilirler.

Şekeri bırakma da en önemli faktör ilk 10 gündür. İlk 10 günde şeker ve tatlandırıcı gibi ürenler tüketmediğiniz zaman, 10. Günün sonunda büyük bir fark görecek ve canınızın bir daha şeker istemediğini göreceksiniz.

Özellikle şekeri bıraktıktan sonra bireyin kan şekerinin düşmesine karşılık içinde yüksek oranda protein bulunduran yumurta tavuk ve kırmızı et gibi besinleri tüketerek düşen kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.

Şekeri bırakma mantığı sadece çay için kullandığımız şeker anlaşılıyor. Ancak özellikle yüksek kalorili içeceklerden uzak durmak, tatlı kullanımını minimum seviyeye indirmek bu durum için önemlidir.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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