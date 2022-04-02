Şeker satışında yeni gelişme! Başladılar

Türkşeker'in şekerine en çok baklavacı, pastaneciler ve arıcılar rağbet gösterdi.

Şeker fiyatlarındaki artışın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Türkşeker'i işaret etmişti. 'Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir.'' denilmişti. Sonrasında 3 ayın ardından Türkşeker'de şeker arzı başladı. 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı KDV dahil 550 lira olarak belirledi. Ve satış başladı.

31 Mart itibari ile üreticiler Türkşeker'den alım yapabiliyor. Edinilen bilgilere göre ilk günde yaklaşık 200 firma Türkşeker'den alım yaptı.

Türkşeker'in Türkiye genelinde aralarında Elazığ, Uşak, Konya, Malatya'nın da olduğu 15 ilde fabrikası var. İlk günde daha çok bu illerdeki üretici ve imalatçılara satış yapıldığı belirtiliyor.

Türkşeker'den şeker alımı yapanlar arasında baklava-börekçi, pastacı, şekerlemeci, tatlıcı, helvacı yer aldı. Bu alımlarda maksimum 2 şer ton alım yapıldığı vurgulandı. En çok Malatya'dan ve Uşak'tan talep vardı.

Ama sadece bununla sınırlı değil. Edinilen bilgilere göre bazı arı yetiştiricileri de Türkşeker'den şeker alan sektörler arasında yer aldı.