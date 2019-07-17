Şeker kullanmak istemeyenlere göre: Keçiboynuzu pekmezli kek Hem lezzetli hem de sağlıklı bir kek arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz.

Keçiboynuzu pekmezi tam bir şifa kaynağıdır. Bebek beslenmesinde de yer edinen keçiboynuzu pekmeziyle şekersiz bir kek hazırlamanız mümkün. İşte, dillere destan keçiboynuzu pekmezli kek tarifi! Keçiboynuzu pekmezli kek Malzemeler: 3 adet yumurta

2 çay bardağı keçiboynuzu pekmezi (Oran damak tadınıza göre değişebilir.)

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un Öncelikle yumurta ve pekmezi karıştırma kasesine alın. Mikserle pekmez ve yumurtaları iyice çırpın. Karışıma süt ve yağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Eleyerek un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyin. Güzelce karıştırdığınız keki, yağladığınız kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına keki sürün. Afiyet olsun.

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