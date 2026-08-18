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Gündem Şeker-İş: Tüm yönleriyle araştırılsın, usulsüzlükler ortaya çıkarılsın: Şeker soruşturmasında sonuna kadar gidilmeli
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Şeker-İş: Tüm yönleriyle araştırılsın, usulsüzlükler ortaya çıkarılsın: Şeker soruşturmasında sonuna kadar gidilmeli

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Şeker-İş: Tüm yönleriyle araştırılsın, usulsüzlükler ortaya çıkarılsın: Şeker soruşturmasında sonuna kadar gidilmeli

8 ilde yürütülen şeker soruşturmasını değerlendiren Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, halk sağlığını ve çocukların geleceğini tehdit eden her türlü sahteciliğin karşısında olduklarını vurguladı. Operasyonları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Gök, usulsüzlüklerin ve haksız rekabetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, insan sağlığını tehdit eden, çocukların geleceğini riske atan, güvenilir gıda anlayışını zedeleyen ve gıda sahteciliğine zemin oluşturabilecek her türlü uygulamanın karşısında duracaklarını belirterek, "Şeker Soruşturması"yla konunun üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak şeker sektörüne yalnızca üretim, istihdam ve çalışma hayatı penceresinden bakmadıklarını belirterek, insan sağlığını, güvenilir gıdayı ve gelecek nesillerin sağlıklı bir yaşam sürmesini doğrudan ilgilendiren her gelişmeyi yakından takip ettiklerini vurguladı.

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, enzimatik süreçlerle üretilen veya yapısı modifiye edilen glukoz-fruktoz şurupları, yüksek fruktozlu mısır şurubu, glukoz şurupları, nişasta bazlı şekerler gibi yapay tatlandırıcılara karşı mücadele yürüttüklerine dikkati çeken Gök, şunları kaydetti:

"Gündemdeki 'Şeker Soruşturması'nı yalnızca ekonomik veya ticari bir soruşturma olarak görmüyoruz. Şeker piyasasında kota sisteminin, piyasa düzeninin, haksız rekabetin, tüketici haklarının, gıda güvenilirliğinin ve halk sağlığının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle ürünlerin gerçek niteliğinin farklı gösterilerek piyasaya sunulup sunulmadığına ilişkin iddiaların tüm yönleriyle araştırılması, varsa usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sivil toplum kuruluşu olarak bizler dün olduğu gibi bugün de insan sağlığını tehdit eden, çocuklarımızın geleceğini riske atan, güvenilir gıda anlayışını zedeleyen ve gıda sahteciliğine zemin oluşturabilecek her türlü uygulamanın karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, konunun üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konudaki irade ve kararlı çalışmalarını takdirle karşılıyor, teşekkürlerimizi arz ediyoruz."

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