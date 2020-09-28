"Şeker Hoca" koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Malatya'da "Şeker Hoca" olarak bilinen emekli din görevlisi Celal Tilgen, ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Dünyaya hızla yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi ülkemizde de etkisini sürdürüyor.
Son dönemlerde artan koronavirüs vakalarına karşılık 81 ilde yeni tedbirler hayata geçirilirken acı haberlerde gelmeye devam ediyor.
Son olarak Malatya'da "Şeker Hoca" olarak bilinen 69 yaşındaki emekli din görevlisi Celal Tilgen koronavirüs pandemisini nedeniyle yaşamını yitirdi.
Görev yaptığı dönemlerde verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen Tigen "Şeker Hoca" olarak biliniyordu.
Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.