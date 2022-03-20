Şeker hastalarına şifa oluyor! Deniz tuzu nasıl kullanılmalı?

Deniz tuzu nasıl kullanılır, kullanım alanları nerelerdir?

Hem iri taneli hem de öğütülmüş halde satılan deniz tuzu; salamura yapımında, peynir sularında, balık tuzlamada ve turşu kurarken sıklıkla kullanılmaktadır. Hiçbir işlemden geçmeyen ve doğallığını koruyan deniz tuzu, rafine edilmiş sofra tuzuna göre daha lezzetli ve faydalıdır.

Doğal insülin

Kan şekerini düzenleme özelliği olan deniz tuzu, diyabetli hastalar için en doğru tuz seçimidir. Kan şekeriyle ilgili problemi olanlar, doğal insülin sayılabilecek deniz tuzu tüketebilir.

Deniz tuzunun faydaları



Cilt Sağlığı

Deniz tuzu, cildi gençleştirici etki gösteren mineraller içermektedir. Banyo suyuna eklenen deniz tuzu cildin kırışmasını önler, cildi canlandırır ve ciltte oluşan pürüzlülüğü giderir. Ayrıca anti-iltihap özelliği olan deniz tuzu, yüksek magnezyum içeriği sayesinde vücuttaki toksin maddeleri vücuttan uzaklaştırarak ciltteki kan dolaşımını düzenler.



Deniz tuzu, kozmetik endüstrisinde, parfüm, deodorant ve terlemeyi önleyici ürünlerin içeriğinde kullanılmaktadır. Pul pul dökülen ciltlerin, ölü deriden kurtulmasını sağlayan deniz tuzu, cilt renk tonunu düzenler. Deniz tuzu granüler bir dokuya sahiptir ve cildi yumuşak bir şekilde temizler.



Deniz tuzu, sedef hastalığını gideren ve tedavi eden bir özelliğe de sahiptir. Sedef hastalığının sebep olduğu, kaşıntı ve pullanma ile mücadele eden deniz tuzu, çamur ya da sülfür banyosuna eklendiğinde sedef hastalığı semptomlarını gidermeye yardımcı olur.



Deniz tuzu, içeriğinde bulunan sülfür minerali sayesinde ciltte oluşan akne ve sivilceleri iyileştirir. Deniz tuzu, aynı zamanda sivilce ve aknelerin sebep olduğu yara izlerini de gidermeye yardımcı olmaktadır.



Deniz tuzu yüzdeki siyah noktaları da temizleyici bir etkiye sahiptir. Cildi temizler ve yağ dengesini korur.



Diş ve Diş Eti Sağlığı

Deniz tuzu, florür içermektedir ve florür diş ve diş eti sağlığını koruyan önemli bir mineraldir. Ilık tuzlu su ile yapılan gargara, ağız yaralarını iyileştirdiği gibi, diş ve diş eti problemlerini de gidermeye yardımcı olur. Bunlara ek olarak deniz tuzu, diş eti kanamalarını giderir ve boğaz ağrılarını dindirir.



Romatizmal Artrit

Romatizma ve romatizmal artrit ağrılarını dindiren deniz tuzu, anti iltihap özelliği gösterdiği için bu hastalıklar ile mücadele eden hastalar için faydalı bir besin kaynağı olmaktadır.



Osteoartrit

Dizlerde işlev bozukluğuna sebep olan osteoartrit, deniz tuzunun banyo suyuna eklenmesi ile birlikte ağrıyan dizlere uygulandığında tedavi edici özellikler göstermektedir. Deniz tuzu içeriğinde bulunan sodyum klorür sayesinde kemik ağrılarını dindirmeye yardımcı olur.



Rinosinüzit

Burun sulanması da dâhil olmak üzere, rinosinüzit tedavisine yardımcı olan deniz tuzu, anti-iltihap özelliği sayesinde burun alerjilerini ve diğer solunum bozukluklarını gidermeye yardımcı olur. Deniz tuzu, burun ve sinüslerdeki şişme ve tıkanıklık durumlarını gidermeye yardımcı olur.



Elektrolit Dengesi

Deniz tuzu, vücudun elektrolit dengesini düzenleyen en ideal ve en sağlıklı besin kaynağıdır. Potasyum, kalsiyum, magnezyum ve sodyum gibi mineralleri içeren deniz tuzu, vücudun kan dolaşımını ve kas sağlığını güçlendirdiği gibi, vücudun elektrolit dengesini de düzenlemeye yardımcı olur.



Ayak Ağrıları

Yorgun bir günün ardından ağrımış olan ayaklar, ılık su ile deniz tuzunun karıştırılıp yıkanması ile giderilebilmektedir. Deniz tuzu kasları rahatlatan etkisi olduğu için ayak ağrılarını da gidermeye yardımcı olmaktadır.



Kan Şekeri

Deniz tuzu dozunda tüketilmek şartı ile kan şekerini düzenleyici etki göstermektedir. Deniz tuzu, kandaki insülin ve şeker seviyesini normal olması gereken sağlıklı duruma getirmeye yardımcı olmaktadır.



Kalp Ritimleri

Kan basıncını yani tansiyonu düzenleyen deniz tuzu, kalbin normal ve sağlıklı şekilde atmasına yardımcı olmaktadır. Böylece, vücutta gelişebilecek herhangi bir kardiovasküler hastalık riskinin önüne geçilmiş olunmaktadır.



Saç Dökülmesi

Saç dökülmesini önleyen ve durduran deniz tuzu, aynı zamanda saçların daha hızlı uzamasına da yardımcı olmaktadır. Çünkü deniz tuzu kan dolaşımını düzenlemektedir. Bundan dolayı saç derisi daha iyi beslenir ve deniz tuzu saç sağlığını korur.



Kas Krampları

Kasları güçlendiren deniz tuzu, aynı zamanda kaslarda meydana gelen krampları da dindirmeye yardımcı olur. Magnezyum ve potasyum gibi özel mineraller içeren deniz tuzu, ağrı ve sızıları dindiren özelliklere sahiptir. Kas yorgunluğunu ve kaslarda gelişen baskıları gidermeye yardımcı olan deniz tuzu, kas sağlığını koruyan bir besin kaynağıdır.



Göz Dezenfekti

Yorgun ve şiş gözleri sakinleştirmeye yardımcı olan deniz tuzlu su solüsyonu, aynı zamanda gözleri mikrobik etkenlerden korur. Deniz tuzu, gözlerin altında oluşan siyah halkaları gidermeye yardımcı olur ve gözlerin etrafında oluşan kırışıklıkları giderir. Deniz tuzu, genel olarak gözleri dinlendirir ve sakinleştirir.



pH Dengeleyici

Hücrelerin asit birikimini indirgemeye yardımcı olan deniz tuzu, vücudun toplam alkali-asit dengesini düzenler. Yani deniz tuzu, vücudun pH seviyesini ayarlamaya yardımcı olmaktadır. Kanda asitliliğin fazla olması birçok kronik hastalığa sebep olabileceği gibi, alzheimer hastalığına da yol açabilmektedir. Bundan dolayı kandaki pH seviyesini dengede tutmak çok önemli olacaktır. Deniz tuzu ise kanın pH seviyesini dengede tutan ideal bir besin kaynağıdır.



Astım

Dozunda ve yeterli miktarda düzenli olarak tüketilen deniz tuzu, alerjik astım ataklarını yavaşlatıcı etki göstermektedir.



Adrenalin Salgısı

Strese neden olan en etkili hormon adrenalin hormonudur. Deniz tuzu dozunda tüketildiğinde, adrenalin salgılanmasını azaltır ve böylece stres oluşumunu önler



Tiroid Bezi Fonksiyonları

Kortizol, anti-tiroid bir kimyasaldır ve stres ile yorgunluk ve bitkinliğe sebep olmaktadır. Fakat deniz tuzu, kortizol seviyesini azalttığı için tiroid seviyesinin dengelenmesini sağlar. Böylece stres oluşumu engellenmiş olur.

Deniz tuzunun zararları nelerdir?

Deniz tuzu mineraller yönünden zengin olsa da, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan kişiler tarafından ölçülü tüketilmelidir. Aşırı miktarda deniz tuzu kullanımı kilo alımına, böbrek ve tiroit rahatsızlıklarına yol açabilir.

Bol miktarda sodyum ihtiva eden deniz tuzu, fazla kullanıldığında vücudun hormon ve elektrolit dengesini bozarak algı bozukluğu, titreme ve baş dönmesi gibi yan etkilere sebep olabilir. Aynı zamanda denizdeki kirlilik oranına bağlı olarak ağır metaller de içerebilen deniz tuzu, mutlaka dikkatle tüketilmelidir.