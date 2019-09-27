Şeker hastaları depreme nasıl hazırlanmalı?

İstanbul'da yaşanan deprem, akıllara "Halk depreme ne kadar hazır?" sorusunu getirdi.

İmar ve acil durum planlarının yanı sıra, şüphesiz bu hazırlığın ön önemli parçalarından biri de şeker hastalarının deprem sonrası yaşanacak olası krizlere hazırlık durumu.

Peki şeker hastaları olası bir depreme nasıl hazırlanmalı?

İlk adım: Deprem planı

Uzmanlar herkes gibi şeker hastalarının da olası bir deprem öncesi acil durum planı hazırlamasını ve bir liste oluşturmasını tavsiye ediyor.

Amerikan Endokrinoloji Koleji'nin hazırladığı liste buna örnek olarak verilebilir.

Söz konusu listede deprem çantasında yer alması gerekenler ve deprem sonrası yardıma gelecek uzmanların işini kolaylaştırmak için hastalığa dair bilgiler yer alıyor.

Deprem çantanızı hazırlayın

Hayatını daha hassas dengelerle yaşaması gereken şeker hastalarının deprem çantaları da bu denge ölçüsünde hazırlanmalı.

Şeker hastaları, çantalarında en azından birkaç haftalık malzemeyi depo etmeli.

Bu malzemeler arasında insülinler, ilaçlar, iğneler, ölçüm cihazları ve bu cihazlar için bataryalar, acil müdahale malzemeleri, şeker düşmesi olasılığına karşın kan şekerini hızlıca artırabilecek uzun ömürlü gıdalar ve bol su bulunmalı.

Söz konusu çanta kolayca erişilecek bir yerde bulundurulmalı.

Aynı zamanda insülinleri korumak için gerekli soğutma imkanları da ihmal edilmemeli.

Yaralanmalara karşı dikkatli olun

Uzmanlar şeker hastaları yaralara karşı daha hassas olduğundan, deprem anında yaralanma durumlarına karşı tedbirli olunmasını öneriyor.

Depremin ardından tıbbi imkanlar normal zamana göre sınırlı olacağından, küçük yaralanmalara karşı dahi dikkatli olmak gerekiyor.

Özellikle ayak yaralanmalarına karşı çorap, terlik ve ayakkabıların kullanılması tavsiye ediliyor.

Sakin olun

Kan şekeri dengesini korumak için sakin kalmaya gayret edin.

Herkesin deprem gibi bir anda paniğe kapılması normaldir, ancak depreme önceden hazır olmak panik düzeyinizi azaltacaktır.

Bu sebeple sakin kalmak, deprem sonrası şekerinizi dengelemek için daha az gayret sarf etmenizi sağlayacaktır.

Kaynak: Mepa News