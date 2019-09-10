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Şehzadeler, Muaythai Zafer Kupası’na damga vurdu

Bu yıl 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde 11’incisi gerçekleştirilen Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası’nda 13 ilden 300’ün üzerinde sporcu şampiyonluk kupasına ulaşmak için ringe çıktı.

10 Eylül 2019 Salı 14:30
Şehzadeler, Muaythai Zafer Kupası’na damga vurdu

Bu yıl 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde 11’incisi gerçekleştirilen Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası’nda 13 ilden 300’ün üzerinde sporcu şampiyonluk kupasına ulaşmak için ringe çıktı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonrası Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları toplamda aldıkları 96 puanla takım halinde birinci olurken; sporcular şampiyonada 10 altın, 15 gümüş, 26 bronz madalya kazandı.


Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası’nın bu yıl 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde 11’incisi gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara 13 ilden 300’ün üzerinde sporcu katılırken, sporcular arasında bir de İtalyan sporcu yer aldı. Karşılaşmalarda 5 ilden 40 hakem de görev yaptı. Türkiye’nin en prestijli müsabakalarından olan Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası’nı Türkiye’ye profesyonel maç için gelen İran Milli Takımı sporcuları da izledi. Türkiye Muaythai Federasyonu, Manisa İl Spor Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen şampiyonada Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları toplamda aldıkları 96 puanla takım halinde birinci olurken; sporcular şampiyonada 10 altın, 15 gümüş, 26 bronz madalya kazandı. İzmir ekibi 15 altın, 12 gümüş ve 11 bronz madalya ve 95 puanla takım halinde ikinci sırada yer alırken; Balıkesir ekibi 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya ve 38 puanla şampiyonanın üçüncü takımı oldu.Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası,Tayland savaş dansı olarak bilinen ve ustaya saygı, rakibe korku anlamına gelen wai kru müsabakalarına da ev sahipliği yaptı. Müsabakalar renkli görüntüler ortaya çıkardı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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