Şehzadeler Belediyesi geleneksel el sanatlarını öğretecek

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı geleceğe taşımak adına adım atan Şehzadeler Belediyesi, Kurşunlu Han’da, el sanatları kursları düzenleyecek. 25 geleneksel el sanatının öğretileceği kurslar için müracaatların başlatıldığı öğrenildi.

Şehzadeler Belediyesi’nin restore ederek, günümüze kazandırdığı 520 yıllık tarihi Kurşunlu Han, ilçenin kültür ve sanat merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor. Tarihi yapı Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları kurslarına ev sahipliği yapacak. Ahşap boyama, tezhip, çini, kitre bebek, Vitrayi Ebru, takı tasarım, Telkari, su kabağından lamba yapımı gibi 25 geleneksel el sanatının öğretileceği kurslar için müracaatlar başladı. Geleneksel el sanatlarını öğrenmek isteyenler 9 Eylül 2019’da başlayacak kurslar için Kurşunlu Han’da yer alan Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabilir veya 0236 250 03 02 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Belediyelerin görevi sadece alt ve üstyapı çalışmaları yapmak değil, aynı zamanda değerlerimize sahip çıkarak vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamaktır. Restorasyonunu yaparak vatandaşlarımızın kullanımına açtığımız tarihi Kurşunlu Han, bu hedef doğrultusunda halkımıza hizmet veriyor. Sanat ve kültür merkezi olmasını hedeflediğimiz tarihi yapı içerinde açılan geleneksel el sanatları atölyeleri ve bu atölyelerde düzenlenen kurslar hem geleneksel el sanatlarımızın yaşatılmasına vesile olacak hem kursiyerlerimizin sosyalleşerek, kültürel alanda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.” dedi.