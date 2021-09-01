Şehzade'den Akşener'e ayar! 'Dedem Fatih Sultan, İstanbul'u kafa çekerek değil Besmele çekerek aldı'

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Abdulhamid Han'ın torunu Şehzade Kayıhan Osmanoğlu, yeniakit.com.tr aracılığıyla İP Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi.

'Hanımefendinin cehaletini ortaya koyuyor'

Şehzade Osmanoğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendinin bir açık hava programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Peygamber Efendimiz'in (SAV) övgüsüne mazhar olmuş dedem Fatih Sultan Mehmed Han'a benzetmesi, hanımefendinin bu konudaki cehaletini ortaya koymaktadır." dedi.

"Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'u, birileri gibi kafa çekerek değil, 'Besmele' çekerek aldı!"

"Dedem Fatih Sultan Mehmed Han'ı gündelik siyasete alet etmek ecdada hakarettir." ifadesini kullanan Osmanoğlu, Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u 'Besmele' ile fethettiğini hatırlattı:

"Dedem Fatih Sultan Mehmed Han'a kimse benzeyemez. Hele ki, daha türbesinin bulunduğu hazîreye saygısızca giren Ekrem İmamoğlu gibi bir şahıs asla ve kat'a benzetilemez.. Son olarak şunu ifade etmek isterim, dedem Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'u besmele çekerek aldı, birileri gibi kafa çekerek değil.."