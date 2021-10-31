Şehriyeli pirinç pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Türk sofralarının ekmek, su gibi vazgeçilmezlerinden birisi olan pilav, çeşit çeşit sulu yemekleri tamamlamanın yanı sıra bazen tek başına da bir öğünü kurtarıyor.

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Yapılışı

Pirinçler bol su ile yıkanarak, ılık tuzlu suda yarım saat kadar bekletilir. Bu süre sonunda, tuzlu suyu akıtılır ve pirinçler sudan geçirilerek, tüm suyu süzdürülür. Pilav tenceresinde tereyağı eritilir, sıvı yağ da eklenerek üzerine arpa şehriyeler eklenir. Şehriyenin rengi dönene kadar kavrulur. Pirinçler ilave edilerek, 2-3 dk daha kavrulur. Üzerine sıcak su eklenir ve tuzu ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak, yüksek ateşte fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar, yani pirinçlerin üzerinde su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın ve tamamen suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra, üzerine havlu kağıt koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin. Afiyet olsun