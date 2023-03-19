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Gündem Şehrin en genç milletvekili aday adayı oldu
Gündem

Şehrin en genç milletvekili aday adayı oldu

Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Safa Toraman, AK Parti'den milletvekili aday adaylığına başvurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 18:17:00 -
Şehrin en genç milletvekili aday adayı oldu

Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Safa Toraman, AK Parti'den milletvekili aday adaylığına başvurdu. Kocaeli'nin en genç milletvekili aday adayı olan Toraman, "Benim seçmen adayım gençler olacak. Ben hepsini temsilen meclise girmek istiyorum. Hepsinin temsilcisi olma yolunda ilerlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim takviminin açıklanmasının ardından milletvekilliği aday adaylığı başvurusu çerçevesinde AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda yoğun günler yaşanıyor. İl Başkanlığı binasına gelerek, evraklarını teslim eden adaylar, milletvekilliği hayaline ilk adımı atmış oluyor. Babası, annesi ve iki kardeşiyle başvuruyu yapmaya gelen 18 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Safa Toraman, evraklarını AK Parti İl Başkanı Şahin Talus'a teslim ederek, Kocaeli'nin en genç milletvekili aday adayı oldu.

3 Şubat 2005 tarihinde İzmit'te doğan Ahmet Safa Toraman, "18 yaşındayım, lise son sınıf öğrencisiyim. Cahit Elginkan Anadolu Lisesi eşit ağırlık öğrencisiyim. Çocukluğumdan beri içimde milletvekili adaylığı vardı. Arkadaşlarım, ailem ve çevrem adım attıktan sonra destek verdi, arkadaşlarım olumlu karşıladı" dedi.

Siyasette gençlerin önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Toraman, "Hukuk fakültesi okumayı düşünüyorum, nasip olursa. Seçilirsem eğer vatanıma, milletime hayırlı hizmetler sunmak istiyorum. Ben seçen değil de seçilen olarak gelmek istedim. Burada il ve ilçe yönetimi, mahalle temsilcileri yardımcı oldukları için buraya geldim. Güçlü rakiplerim var. Güçlü rakipler bizi daha da heyecanlandıracak. Benim seçmen adayım gençler olacak. Ben hepsini temsilen meclise girmek istiyorum. Hepsinin temsilcisi olma yolunda ilerlemek istiyorum" dedi.

 
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