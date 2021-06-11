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Gündem

Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Üsküdar ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Şehriban Hatun Camii'ni ibadete açtı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 14:13:00 - 2021-06-11 14:19:01
Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı

Pazar günü NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını İstanbul'da kıldı.

Erdoğan, Üsküdar'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Şehriban Hatun Camii'ni ibadete açtı.

Burada açıklama yapan Erdoğan kentsel dönüşüm çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

Burhaniye'de kentsel dönüşüm için belediyemize, kurumlarımıza yardımcı olun. Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum.

Eğer bu şekilde yapmazlarsa belediye önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim.

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